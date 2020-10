Fakta om konflikter i Det Sydkinesiske Hav

Spændinger er taget til mellem USA og Kina, og den amerikanske udenrigsminister indleder en diplomatisk offensiv for at styrke en alliance mod Kina i Asien.

Initiativet gælder blandt andet Det Sydkinesiske Hav, som i en lang årrække har ført til konflikter i regionen. Herunder fakta om stridigheder i Det Sydkinesiske Hav:

* Ifølge USA er Det Sydkinesiske Hav internationalt farvand, og Donald Trump har advaret Kina om, at han vil sørge for at sikre USA's position i området.

* Det Sydkinesiske Hav er blandt andet attraktivt på grund af havets sejlruter og dets naturressourcer - blandt andet olie og gas.

* Kina mener at have retten til langt størstedelen af Det Sydkinesiske Hav.

* Kina har aktivt udbygget rev og små øer, som blandt andet går ind over farvandene ved Vietnam, Brunei, Filippinerne og Malaysia.

Kilder: AFP og Reuters

