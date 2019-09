Fakta om M/S "Estonia"

Natten til lørdag er det 25 år siden, at bilfærgen "Estonia" forliste, og 852 mennesker omkom.

Læs mere om ulykken her:

* Det 155 meter lange skib "Estonia" sank ud for Finlands kyst natten mellem 27. og 28. september 1994.

* Skibet var på vej fra Estlands hovedstad, Tallinn, til Sveriges hovedstad, Stockholm.

* 852 mennesker omkom, og 137 overlevede - svarende til blot 14 procent af de ombordværende. Blandt de overlevende var danskeren Morten Boje Hviid.

* En fælles havarikommission nedsat af Sverige, Estland og Finland fastslog i 1997, at skibets bovport var gået op under sejladsen. Da det var høj sø, flød der vand ind på bildækket. Det gjorde skibet ustabilt i en grad, så det endte med at kæntre og synke.

* Riksdagen i Sverige nåede i 1998 frem til, at skibet ikke skulle hæves. De dødes gravfred på havets bund talte imod.

* Fem danskere var blandt de omkomne.

Kilder: DR, Berlingske

/ritzau/