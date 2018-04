Fakta om Nord- og Sydkorea

Det demokratiske Sydkorea har et befolkningstal på 51,3 millioner (2016).

Det kommunistiske Nordkoreas befolkningstal er på 25,4 millioner (2016).

Nordkorea bliver grundlagt under Kim Il-sung i 1948 efter delingen af Den Koreanske Halvø som følge af Japans nederlag i Anden Verdenskrig.

25. juni 1950 begynder Koreakrigen, ved at nordkoreanske styrker går ind i Sydkorea for at fremtvinge en genforening af Korea.

Korea-krigen afsluttes tre år senere med en våbenhvile, som aldrig er efterfulgt af en fredsaftale.

Nordkorea er siden blevet styret med hård hånd af Kim-dynastiet og en militær elite. Landet ledes i dag af Kim Jong-un, der er barnebarn af Kim Il-sung.

Nordkoreas hær er blandt de største i verden med en million soldater. Landets indbyggere er til gengæld blandt klodens fattigste.

/ritzau/Reuters