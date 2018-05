Fakta om ny britisk linje mod oligarker

En lang række lande reagerede på giftangreb i Storbritannien og udviste i marts russiske diplomater. Storbritannien tager nu skridt til at gribe langt mere ind over for illegale økonomiske aktiviteter som korruption og hvidvaskning af beskidte penge.

USA og 19 EU-lande samt andre europæiske lande har samlet udvist flere end 150 russiske diplomater

Sanktionerne var først og fremmest en reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury England 4. marts. Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet.

/ritzau/