Fakta om nyt sarslignende virus i Kina

Britisk forsker i London siger til BBC, at han er bekymret over, at nyt mystisk virus måske overføres fra person til person.

- Vi ved endnu ikke tilstrækkeligt til at drage endelige konklusioner. Men det er klart, at den kendsgerning, at der er tre smittetilfælde uden for Kina - i Thailand og Japan - er foruroligende. Det kan betyde, at der er langt flere smittede, end de kinesiske myndigheder har opgivet, siger professor Neil Ferguson, som er rådgiver for WHO.

Han siger, at kun 3400 personer dagligt rejser fra millionbyen Wuhans Internationale lufthavn, og at beregninger viser, at der på den baggrund må være over 1700 smittede i storbyen.

/ritzau/