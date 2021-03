FAKTA om retssag mod terrortiltalt kvinde i Oslo

Kvinden, som er født i Pakistan, er vokset op i Norge. Hun og hendes to børn blev i 2020 hentet til Oslo.

* Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte kvinde, der er 30 år og mor til to, deltog i en terrororganisation ved at støtte sin mand og passe hjem og børn, så ægtemand kunne begå kamphandlinger for IS.

Herunder fakta om den tiltalte:

* Da hun var gift med den norske fremmedkriger Bastian Vasquez fra sommeren 2013 til april 2015, udtalte hun sig positivt om IS og livet i Syrien til kvinder i Norge. Hensigten var at få dem til at gifte sig med fremmedkrigere i Islamisk Stat. Hun rejste selv til Syrien i februar 2013.

* Hun fik økonomisk støtte fra IS i perioden fra Vasquez døde i april 2015 til hun giftede sig igen i efteråret samme år. Hun havde et barn med Vasquez.

* Hun giftede sig med en fremmedkriger af nordafrikansk oprindelse og fik et barn med ham.

* Da den anden ægtemand blev dræbt i marts 2017, blev hun gift med en IS-tilknyttet kammerat af ham.

* Forholdene i tiltalen strækker sig fra 2013 til 2019. Tiltalen har en øvre strafferamme på seks års fængsel. Samarbejde med sikkerhedspolitiet kan sikre strafnedsættelse.

* Kvinden, som er født i Pakistan, er vokset op i Norge. Hun blev for et år siden hentet hjem fra al-Hol lejren i Syrien. Uenighed om kvindens sag udløste en regeringskrise i Oslo og førte til, at Fremskrittspartiet (FrP) trak sig ud af regeringen.

/ritzau/NTB