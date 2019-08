Fakta om sag om børneslaver i Rumænien

Politifolk i helikopter stormede i denne uge en farm i landsbyen Viseu de Sus, hvor børn i et socialt program blev udnyttet som slaver.

* En 61-årig tysker og fire rumænere er sigtet i sagen. Tyskerens kone og to andre ansatte på farmen er ved at blive efterforsket.

* I byen Viseu de Sus, som lever af turisme, er mange indbyggere rystet over sagen, og de frygter, at hele området nu får et dårligt ry.

Sagen kommer, efter to rumænske teenagepiger i den sydlige by Caracal blev fundet dræbt. Det kom frem, at den ene pige tre gange havde ringet til politiet og meddelt, at hun var blevet bortført, men myndighederne reagerede alt for langsomt.

/ritzau/AFP