Fakta om shia og sunnimuslimer

Irans indflydelse i Irak er blevet styrket i den seneste tid - blandt andet gennem den militante gruppe Kataib Hizbollah, der blev angrebet af USA i weekenden.

I Iran er 89 procent shiamuslimer. Omkring 60 procent af befolkningen i Irak er shiamuslimer, mens sunnimuslimerne er en minoritet i Irak på omkring 15 procent.

Herunder fakta om sunnimuslimer og shiamuslimer.

* Der er omkring 1,5 milliarder muslimer i verden. 85 procent regnes for at være sunnier, resten shia.

* Begge trosretninger tror på, at Muhammed var profet.

* Men da han døde i år 632, kunne tilhængerne ikke enes om en ny leder.

* Nogle anbefalede Muhammeds fætter Ali, der også var gift med hans datter Fatima. Det var shiaerne.

* Flertallet ville ikke følge blodets bånd. De valgte Muhammeds ven og rådgiver Abu Bakr som islams leder. Det var sunnierne.

* I de efterfølgende århundreder var der krig mellem sunnier og shiaer. 12 shiamuslimske ledere blev dræbt. Shiaerne tror, at den sidste, den 12 imam, ikke blev dræbt. Han lever og vil en dag afsløre sig selv og skabe fred.



