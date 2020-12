Fakta om Trumps afvisning af krisepakke

* Præsident Donald Trumps Republikanske Parti og Demokraterne enedes sidste weekend om en gigantisk krisepakke efter mange måneders tovtrækkerier.

* Trump havde ingen indvendinger mod pakken under slutfasen i forhandlingerne. Men da pakken var blevet vedtaget i Kongressen, vendte han sig mod den. Han nægter nu at underskrive den, før der er foretaget en række ændringer.

* Præsidenten siger, at pakken giver for mange penge til særlige interesser og kulturprojekter, og at dens beløb på 600 dollar som ekstra engangshjælp til kriseramte amerikanere er for lavt.

* Trump har kun få uger tilbage på præsidentposten. Den 20. januar overtager demokraten Joe Biden.

* Trumps manglende underskrift under hjælpepakken indebærer også, at næste års statsbudget ikke er godkendt.

