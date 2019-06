Fakta om USA's handelsaftale med Mexico

Den amerikanske præsident, Donald Trump, havde sidste år succes med at få skabt en ny frihandelsaftale, der skal erstatte Nafta-aftalen mellem USA, Mexico og Canada.

Den nye aftale, der hedder USMCA-aftalen i stedet for Nafta, har en central plads i Trumps økonomiske politik. Den er nu i fare for at blive brudt af Trumps egen politik.

Den amerikanske præsidents seneste omstridte udspil med at forhøje toldafgifter over for Mexico i forbindelse med illegal indvandring, kan fuldstændigt undergrave den nye aftale og skabe store problemer for USA's økonomi.

Jorge Guajardo, tidligere mexicansk diplomat og nu direktør i konsulentvirksomheden McLarty Associates, siger til AP, at han undrer sig over, hvis noget land nu kan indgå en handelsaftale med Trump.

