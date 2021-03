Fakta om vold mod kvinder

Drabet på den 33-årige Sarah Everard har ført til debat i det britiske parlament om kvindes sikkerhed, og diskussionen har i flere dage sat et stærkt præg på sociale medier i Storbritannien.

Det sker i samme uge, som Verdenssundhedsorganisionen (WHO) har udsendt en rapport, der konstaterer, at en ud af tre kvinder på globalt plan har været udsat for fysisk eller seksuel vold.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger, at vold mod kvinder er "til stede i ethvert land og i enhver kultur". Han tilføjer, at denne vold er blevet forstærket under coronaviruspandemien.

/ritzau/