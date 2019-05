Fakta om Xinjiang-regionen og uighurerne

Kinas kommunistiske parti siger, at stabilitet i Xinjiang er afgørende for gennemførelsen af det ambitiøse "silkevejsprojekt" - en langsigtet plan om at skabe forbindelser til Europa med kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur. ¨

Pentagon anslår, at antallet af indespærrede muslimer i dag kan være tæt på tre millioner.

I Xinjiang bor der omkring 20 millioner mennesker. Af dem er over otte millioner uighurer, der næsten alle er muslimer.

Xinjiang er overvejende muslimsk og har jævnligt været præget af muslimske oprør.

Uighurer praktiserer en moderat form for sunni-islam

I 1949 udgjorde uighurerne cirka 90 procent af befolkningen i Xinjiang. I dag er de under halvdelen.



/ritzau/Reuters