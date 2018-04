FAKTA: Opsendt satellit skal give nyt syn på exoplaneter

En 350 kilo tung satellit skal give nye oplysninger om exoplaneter fra en aflang bane rundt om Jorden.

En satellit, som skal kaste nyt lys over exoplaneter, er natten til torsdag blevet sendt op i rummet.

Nasas Tess-satellit blev sendt op fra Cape Canaveral i USA.

Her kan du læse om missionen:

* Satellitten Tess skal kigge ud i rummet efter exoplaneter og måle jordskælv.

* En exoplanet kredser om en anden stjerne end Solen. Den første blev ikke opdaget før i 1995.

* De fleste exoplaneter er store gasplaneter som Jupiter og Saturn. Men der er også fundet små planeter på størrelse med vores måne.

* Med en vægt på 350 kilo er Tess langt mindre end Kepler-satellitten, der indtil nu har været det flagskib, der har fundet flest exoplaneter.

* Hvor Kepler foretager sine observationer fra en bane om solen, skal Tess foretage sine målinger fra en aflang bane om Jorden.

* Den ligger mellem 108.000 og 375.000 kilometer fra Jorden. Dermed skal den nå næsten helt ud i Månens bane om Jorden.

* Navnet Tess er en forkortelse for "Transiting Exoplanet Survey Satellite".

* Det er en satellit, som kortlægger exoplaneter ved at observere, hvordan de formørker deres stjerner.

* Målet er at identificere exoplaneter, der kredser omkring meget klare stjerner og levere data, der kan bruges til at fastslå deres radier.

* Planeterne skal så undersøges via teleskoper for at karakterisere dem ved blandt andet at fastslå deres masser og undersøge atmosfærer.

* DTU Space er inviteret med af NASA, fordi det har indsigt i både den videnskab og teknologi, der ligger bag missionen.

* DTU Space har både leveret navigationsudstyr i form at to ekstremt præcise stjernekameraer og har netop etableret en ny exoplanetforskningsgruppe.

* Derudover deltager Aarhus Universitet. Her kommer en gruppe til at stå for at distribuere data fra Tess til astronomer verden over.

Kilder: Videnskab.dk, Aarhus Universitet og DTU Space.

