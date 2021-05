FAKTA: Osama bin Laden dannede al-Qaeda

USA var ti år om at finde og dræbe Osama bin Laden i Pakistan. Det er søndag ti år siden.

Det er søndag ti år siden, at en amerikansk styrke af kommandosoldater dræbte terroristen Osama bin Laden i Abbottabad i Pakistan.

Osama bin Laden dannede terrorbevægelsen al-Qaeda, det stadig eksisterer i dag omend i noget svækket udgave.

Læs mere om Osama bin Laden her:

* Osama bin Laden blev født i 1957 i Riyadh, Saudi-Arabiens hovedstad. Hans far udvandrede som en jævn mand fra Yemen. Han blev siden rig ved at stå for byggeprojekter for den saudiarabiske kongefamilie. Han fik over 50 børn.

* Osama bin Laden læste ingeniørvidenskab og studerede islam.

* I 1979 invaderede Sovjetunionen Afghanistan. Mange unge arabere, herunder bin Laden, drog til Afghanistan for at føre hellig krig mod Sovjetunionen, der trak sig ud i 1989.

* Osama bin Laden vendte efterfølgende hjem i en mere radikaliseret udgave. Hans vrede mod Vesten blev vakt, da Saudi-Arabien lod amerikanske soldater komme til landet efter Iraks invasion af Kuwait i 1990.

* Han rejste siden til Sudan og dannede her al-Qaeda bestående af arabiske veteraner fra Afghanistan. Han blev smidt ud af Sudan i 1996 og kom til Afghanistan og fik husly af Taliban.

* Al-Qaeda begik terrorangreb i Mellemøsten og andre steder. USA's ambassader i Tanzania og Kenya blev ramt af selvmordsterror i 1998. 224 mennesker blev dræbt.

* 11. september 2001 kaprede al-Qaeda-terrorister fire fly og torpederede World Trade Center i New York og Pentagon i Washington D.C. Næsten 3000 mennesker blev dræbt.

* USA invaderede Afghanistan, og bin Laden forsvandt. Der skulle gå ti år, før USA sporede ham til Abbottabad i Pakistan, hvor han blev dræbt ved et kommandoangreb den 2. maj 2011.

Kilder: Britannica, Reuters.

/ritzau/