FAKTA: Palæstinensiske protester op til Israels 70-års-dag

Palæstinensere i Gaza demonstrerer ved grænsen til Israel for at presse på for retten til at vende tilbage.

Titusinder af palæstinensere deltog fredag i en demonstration ved grænsen mellem Gazastriben og Israel. Mindst 15 palæstinensere blev dræbt i sammenstød mellem israelske soldater, der skød med skarpt, og palæstinensere, der kastede sten og brandbomber.

Læs mere om de planlagte protester her:

* Med demonstrationerne, der begyndte fredag, kræver palæstinenserne, at folk, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, skal kunne vende tilbage. Det samme skal deres efterkommere - det vil sige millioner af mennesker i alt.

* På arabisk kaldes det "haq al-awda", som betyder "retten til at vende tilbage".

* Protesten er planlagt af Hamas-bevægelsen og andre palæstinensiske grupperinger.

* Den seks uger lange protest skal efter planen kulminere 15. maj, som er 70-års-dagen for Israels oprettelse. Palæstinensere kalder dagen "Nakba", som betyder "katastrofe". For palæstinenserne er dagen symbol på, at hundredtusinder flygtede eller blev tvunget på flugt fra deres hjem i forbindelse med staten Israels oprettelse i 1948.

* 14. maj forventer USA at åbne en ny ambassade i Jerusalem. Beslutningen har provokeret palæstinenserne.

* Israel har længe udelukket, at de palæstinensere, der i årtier har boet i flygtningelejre i især andre lande i Mellemøsten, kan få lov at vende tilbage til det, der i dag er Israel.

Kilder: Reuters

/ritzau/