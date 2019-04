FAKTA: Parlamentet og partierne i Spanien

Spanierne skal vælge 350 parlamentsmedlemmer og 208 medlemmer til senatet, når de skal stemme søndag.

Søndag finder det tredje parlamentsvalg i Spanien inden for fire år sted.

Valget blev udskrevet i februar af premierminister, Pedro Sanchez, fra Socialistpartiet.

Her kan du læse kort om de mulige udfald:

* Der skal vælges 350 medlemmer til parlamentet i Madrid og 208 medlemmer til parlamentets overhus, Senatet.

* Meningsmålingerne har fredag givet et broget billede. Socialisterne står til at blive det største parti med 30 procent af stemmerne.

* Socialistpartiets mulige alliancepartner er det venstreorienterede Podemos, men de to partier får næppe stemmer nok til et flertal. Derfor må de forsøge sig med mindre partier, herunder nationalister fra Catalonien.

* På højrefløjen ligger det konservative parti PP til at blive størst. Det skal i givet fald finde sammen med centrumhøjrepartiet Ciudadanos og det yderliggående Vox, der ventes at komme i parlamentet for første gang.

* En mulighed kunne også være en regering med Socialisterne og Ciudadanos. Ciudadanos-leder Albert Rivera har dog sagt, at det ikke er i hans planer.

Kilder: Reuters, AFP

/ritzau/