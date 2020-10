FAKTA: Philadelphia har 1765 skudofre i år

* Upper Darby Police Department, som Thomas Hald er tilknyttet, ligger på grænsen til Philadelphia. Her servicerer 135 betjente omkring 90.000 borgere.

* Philadelphia Police Department er det fjerdestørste politidistrikt i USA med mere end 6300 politifolk i uniform og 800 betjente i civil.

* Der bor 1,5 millioner indbyggere i Philadelphia, der er den sjettestørste by i USA.

* Byen oplever en stigning i antallet af skyderier og drab.

* Der er indtil videre i år blevet begået 391 drab i Philadelphia. Det er det højeste antal siden 2007.

* 1765 borgere i Philadelphia har indtil videre været ofre for skyderier i 2020. 301 af dem døde.

* Blandt skudofrene var 147 børn og unge under 18 år. 84 procent af skudofrene var sorte.

* Til sammenligning blev 1398 borgere i Philadelphia ofre for skyderier i 2019. 258 af dem mistede livet.

Kilder: New York Times, Philadelphia Police Department, Office of the Controller, Philadelphia Shooting Victims Dashboard.

/ritzau/