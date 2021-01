FAKTA: Præsidentens dekreter er instruks til regeringen

USA's præsidenter har udstedt dekreter i knap 230 år. Lige så længe har dekreter været genstand for kritik.

Pas fra Syrien, Iran, Irak, Somalia, Libyen, Yemen og Sudan giver ikke adgang til USA, lyder det i et dekret.

Et andet dekret beordrer tilbageholdelse af statslige midler til byer, som har liberal politik over for papirløse immigranter.

Begge dekreter har givet anledning til debat, men de er blot nogle i en række, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har udstedt siden sin indsættelse 20. januar.

Her kan du læse, hvad et dekret egentlig er, når det kommer fra USA's præsident:

* Et dekret er en officiel erklæring fra præsidenten.

* Dekretet er så at sige instrukser fra præsidenten til regeringen om, hvordan den skal arbejde inden for de rammer, der allerede er sat af Kongressen og er inden for forfatningen.

* Dekreterne bliver anset for bindende, men bliver underlagt juridisk gennemgang.

* De har i tidens løb ofte været genstand for kontroverser. Og det er set, at oppositionspartiet beskylder præsidenten for at handle som en diktator og overskride sin autoritet, når der bruges dekreter.

* Udstedelse af dekreter kan også være en præsidents måde at omgå Kongressen, hvis den ikke vil imødekomme hans ønsker.

* Det er ikke nyt, at amerikanske præsidenter udsteder dekreter. Det har de gjort lige siden George Washington, der blev USA's første præsident i 1789.

* Nogle af de mest historiske dekreter er Abraham Lincolns frigivelseserklæring under Den Amerikanske Borgerkrig og Franklin Roosevelts ordre om at internere amerikanere med japansk oprindelse under Anden Verdenskrig.

Kilde: The Washington Post.