FAKTA: Protester mod Myanmars militærstyre

* Militæret tog første gang magten i Myanmar - det daværende Burma - ved et kup i 1962. Det var, 14 år efter at landet havde opnået selvstændighed fra britisk styre.

* Op gennem 1980'erne gik studerende og aktivister på gaden for at kræve demokrati. Det tog til i styrke i 1988, hvor militæret slog hårdt ned på protesterne. Tusinder af mennesker blev dræbt under militærets hårde fremfærd, utallige andre blev fængslet.

* I 1988 trådte Aung San Suu Kyi frem og blev landets demokratiikon. Militæret satte hende i husarrest året efter.

* Den 8. august 1988 - også kaldet 8888 - kulminerede protesterne, da studerende, buddhistmunke og mange andre indledte en landsdækkende strejke. Militæret slog hårdt ned og skød hundredvis af civile.

* I 2007 gik buddhistmunke i spidsen for den såkaldte safranrevolution med krav om demokratiske reformer. Igen slog militæret hårdt ned. Dødstallet er ukendt. Officielt mistede 13 mennesker livet, men aktivister mener, at der er tale om hundreder af ofre. Mange andre blev fængslet.

* Søndagens protester er de største siden 2007.

Kilder: Reuters, Britannica

/ritzau/