FAKTA: Putin og syv andre kandidater til russisk valg

Vladimir Putin ventes at spadsere sig til en ny periode som Ruslands præsident. Syv andre stiller op.

Der er i alt otte kandidater, der stiller op til søndagens præsidentvalg i Rusland, inklusive præsident Vladimir Putin.

Udfordrerne er langt bagefter i meningsmålingerne, og dermed har Putin stensikker kurs mod sin fjerde præsidentperiode i landet.

Her følger en kort beskrivelse af kandidaterne:

* Vladimir Putin.

Den russiske leder var præsident fra 2000 til 2008 og blev derefter udpeget som premierminister.

Efter fire år, hvor Putins tætte allierede Dmitrij Medvedev havde den formelle magt som præsident, vendte Putin tilbage på posten i 2012. Med en valgsejr søndag vil Putin blive den russiske leder, der har siddet længst på magten siden Josef Stalin.

* Ksenia Sobtjak.

36-årig tv-vært, der er fortaler for russere, der er trætte af Putins politik. Hun har været åbenmundet kritiker af Kreml, men har afholdt sig fra personlig kritik af præsidenten.

* Pavel Grudinin.

57-årig millionær og direktør for en jordbærfarm. Han er blevet nomineret af Kommunistpartiet.

Han har været kritisk over for Ruslands politiske og økonomiske system, men har undladt at kritisere præsidenten.

* Vladimir Sjirinovskij.

71-årig leder af det ultranationalistiske Liberaldemokratiske Parti. Han er blevet kendt for sin fremmedfjendske udtalelser. Det er sjette gang, han stiller op til præsidentvalget i Rusland.

* Grigorij Javlinskij.

65-årig ekspert i økonomi. Han stillede også op mod Putin i 2000, hvor han fik seks procent af stemmerne. Han har kritiseret Putin flere gange og krævet mere politisk frihed og en mere liberal økonomisk politik.

* Boris Titov.

57-årig økonom. Stiller op til præsidentvalget for første gang. Han stiller op for at fremme erhvervsklimaet i Rusland.

* Sergej Baburin.

59-årig juraekspert. Spillede en fremtrædende rolle i russisk politik i 1990'erne. Han var imod opbruddet af Sovjetunionen i 1991 og var en del af et oprør mod præsident Boris Jeltsin i parlamentet i 1993. Stiller op for et lille nationalistparti.

* Maksim Suraikin.

39 år. Stiller op for et parti ved navn Ruslands Kommunister, der ser sig selv som et alternativ til Kommunistpartiet. Suraikin er uddannet ingeniør. Han gjorde sig bemærket under valgkampen, da han truede Pavel Grudinin under en tv-debat med ordene:

- Jeg brækker din kæbe. Dit kryb.

Kilder: AP, Washington Post.

/ritzau/