FAKTA: Regnskoven Amazonas er verdens lunger

Amazonas hærges af rekordmange skovbrande, og det truer både dyrelivet og hele klodens klimasystemer.

Verdens største regnskov, Amazonas, står i flammer, og det har de seneste dage vakt stor international opmærksomhed.

Det skete, efter at satellitdata fra Brasiliens Institut for Rumforskning (Inpe) tidligere på ugen viste, at Amazonas har været ramt af et rekordhøjt antal brande i år.

Der blev registreret omkring 73.000 skovbrande mellem januar og august, mens der i hele 2018 blev registreret under 40.000 brande, viser tal baseret på satellitovervågning.

Læs mere om Amazonas, verdens største regnskov, her:

* Amazonas dækker et område på omkring 6,9 millioner kvadratkilometer.

* Omkring 20 procent af den ilt, vi indånder, kommer herfra. Derfor har skoven fået tilnavnet "verdens lunger".

* Det meste af Amazonas ligger i Brasilien, men også otte andre lande rummer en del af den store regnskov: Bolivia, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.

* Amazonas er hjem for omkring 20 millioner brasilianere.

* Store dele af regnskoven er ikke udforsket endnu, men forskere anslår, at skoven huser omkring 2,5 millioner forskellige insekter og cirka 16.000 forskellige arter af træer.

* Det er også et af de mest artsrige områder på jorden. Hver tiende dyre- og planteart på kloden bor i Amazonas.

* 800.000 kvadratkilometer af Brasiliens oprindelige 4.000.000 kvadratkilometer regnskov er forsvundet på grund af blandt andet træfældning, landbrug, miner, veje og dæmninger.

* Tværs gennem området snor Amazonfloden sig. Den er cirka 6400 kilometer lang og står for 20 procent af den mængde ferskvand, som udledes i verdenshavene.

Kilder: Ritzau, DR, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden.

/ritzau/