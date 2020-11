FAKTA: Rekordmange har stemt før valgdagen i USA

Af coronahensyn er det blevet nemmere at brevstemme i USA. Det har millioner benyttet sig af.

For at forhindre smittespredning ved valgsteder har en lang række amerikanske delstater gjort det nemmere at afgive sin stemme i ugerne og dagene op til valgdagen.

Det har kunnet ske ved en brevstemme eller ved at møde op på valgstederne før valgdagen for at stemme.

Her kan du se, hvad det har betydet for andelen af stemmer, som er afgivet før valgdagen i USA sammenlignet med tidligere valg:

2004:

* Samlet antal stemmer ved præsidentvalget: 122 millioner.

* Antal stemmer afgivet før valgdagen: 32,3 millioner.

* Andel af stemmer afgivet før valgdagen: 26,5 procent.

2008:

* Samlet antal stemmer ved præsidentvalget: 134 millioner.

* Antal stemmer afgivet før valgdagen: 53,3 millioner.

* Andel af stemmer afgivet før valgdagen: 39,8 procent.

2012:

* Samlet antal stemmer ved præsidentvalget: 132 millioner.

* Antal stemmer afgivet før valgdagen: 57,2 millioner.

* Andel af stemmer afgivet før valgdagen: 43,5 procent.

2016:

* Samlet antal stemmer ved præsidentvalget: 140 millioner.

* Antal stemmer afgivet før valgdagen: 57,9 millioner.

* Andel af stemmer afgivet før valgdagen: 41,3 procent.

2020:

* Samlet antal stemmer afgivet ved præsidentvalget: Ukendt.

* Antal stemmer afgivet per 2. november: 98,4 millioner.

* Andel stemmer afgivet før valgdagen: Ukendt.

* Andel stemmer afgivet før valgdagen sammenlignet med det samlede antal stemmer i 2016: 71,4 procent.

Kilder: Repræsentanternes Hus' analyser af stemmeafgivelse i 2016 og 2018 samt Election Projects optælling af stemmer afgivet før valgdagen i 2020.

/ritzau/