FAKTA: Så mange atomvåben har verdens atommagter

Det anslås, at Nordkorea har mellem 20 og 30 atomsprænghoveder.

Nordkorea demonstrerede for første gang sin evne til at udvikle atomvåben i 2006, da landet gennemførte sin første succesfulde atomprøvesprængning under jorden.

I de første årtier efter Anden Verdenskrig var det kun de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, der rådede over atomvåben. I dag menes der at være ni atommagter i verden.

Bliv klogere på atommagterne her:

De første fem:

USA: 6185 atomsprænghoveder.

Storbritannien: 200 atomsprænghoveder.

Frankrig: 300 atomsprænghoveder.

Rusland: 6490 atomsprænghoveder.

Kina: 290 atomsprænghoveder.

De fire andre:

Israel: 90 atomsprænghoveder.

Pakistan: 160 atomsprænghoveder.

Indien: 140 atomsprænghoveder.

Nordkorea: 30 atomsprænghoveder.

Kilde: www.armscontrol.org

/ritzau/