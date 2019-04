FAKTA: Sådan blev brexitaftalen mellem Storbritannien og EU

Storbritannien har samme pligter og rettigheder som andre EU-lande, indtil brexit er en realitet.

På et topmøde natten til torsdag blev EU's stats- og regeringschefer enige om at udskyde brexit til senest 31. oktober.

Her er et overblik over, hvad de aftalte.

* Udsættelsen af brexit skal være så kort som mulig. Og den må ikke vare længere end til 31. oktober.

* Er skilsmisseaftalen godkendt af begge parter inden 31. oktober, forlader Storbritannien unionen 1. november.

* Storbritannien skal afholde valg til EU-Parlamentet, hvis landet fortsat er medlem af EU efter 22. maj.

* Skulle briterne ikke gøre dette, effektueres en papirløs skilsmisse 1. juni.

* Skilsmissen mellem de to parter må ikke underminere samarbejdet i EU.

* EU-landene vil ikke genforhandle den skilsmisseaftale, der blev godkendt i november 2018.

* De 27 EU-lande, der bliver i EU, er dog parate til at drøfte indholdet af den medfølgende politiske erklæring, der sætter rammerne for senere forhandlinger om det fremtidige forhold - efter brexit.

* Storbritannien har indtil brexit samme pligter og rettigheder som et medlemsland. Kongeriget kan til enhver tid trække anmodningen om at forlade EU tilbage.

Kilde: Erklæringen fra EU-topmødet 10. april 2019.

/ritzau/