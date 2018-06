FAKTA: Sådan er Breiviks afsoningsforhold

Den norske ekstremist, Anders Breivik, er ikke tilfreds med sine afsoningsforhold i det norske Skien-fængsel.

Massemorder Anders Behring Breivik er født i Oslo 13. februar 1979. Med 77 mennesker på samvittigheden er han blevet dømt til forvaring i 21 år.

Ifølge Breivik strider hans afsoningsforhold dog imod menneskerettighedskonventions artikel 3, der handler om umenneskelig og nedværdigende behandling, og artikel 8 (retten til privatliv).

Menneskerettighedsdomstolen har torsdag afvist hans sag mod Norge.

Her et overblik over Breiviks afsoningsforhold:

* Siden anholdelsen i august 2012 har Anders Breivik, der nu kalder sig Fjotolf Hansen, afsonet på topsikrede afdelinger.

* Frem til 2013 afsonede han i Ila-fængslet i den norske by Bærum.

* I 2013 blev han overflyttet til Skien-fængslet sydvest fra Oslo.

* Det norske fængsel har indrettet en lille lejlighed bestående af tre celler til Breivik, som han frit kan bevæge sig imellem.

* En celle bruges til at sove i, en er indrettet som en studiecelle og det sidste er en træningscelle.

* Breivik har fået stillet en computer uden internetadgang, et tv og en PlayStation til rådighed.

* Hver dag får Breivik lov til at komme udendørs, dog holdes han adskilt fra de resterende fanger.

* Den eneste menneskelig kontakt, som Brevik har, er hovedsageligt med sikkerhedsvagter, når han næsten dagligt bliver kropsvisiteret nøgen i sin celle.

* Han får jævnligt besøg af en præst og sin advokat, der til gengæld skal holde sig bag en glasvæg.

* Breivik holdes isoleret, fordi han anses for at være til fare for andre fanger, samtidig er han selv i fare for at blive overfaldet.

* Desuden skal isoleringen hindre, at Breivik får mulighed for at etablere et højreekstremistisk netværk uden for fængslet.

* Ingen anden norsk fange er underlagt strengere sikkerhedskrav.

