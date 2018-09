FAKTA: Sådan forløber valgdagen i Sverige

Selv om de sidste stemmer i det svenske valg afgives søndag, står resultatet muligvis først klart mandag.

Søndag skal svenskerne vælge 349 medlemmer af Riksdagen samt 1688 medlemmer i de svenske landsting, der svarer til de danske regionsråd, og kommunalbestyrelser i 290 kommuner.

Valget er dog for længst begyndt. Siden 26. juli har det været muligt at brevstemme fra udlandet. 22. august blev der åbnet op at stemme før tid.

Antallet af vælgere, som stemmer før tid, har været stødt stigende ved de seneste valg. I 2014 havde 2,7 millioner ud 6,3 millioner vælgere stemt før valgdagen.

Her kan du få et overblik over, hvordan selve valgdagen kommer til at forløbe:

* 08.00 - Valgstederne åbner.

* 18.00 - Feministiskt initiativ og Vänsterpartiet starter deres valgfester.

* 18.30 - Kristdemokraterna starter deres valgfest

* 19.00 - Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna starter deres valgfester.

* 19.30 - Moderaterna starter deres valgfest.

* 19.45 - Tv-stationen TV4 offentliggører sin valgstedsmåling.

* 20.00 - Valgsteder lukker.

* 20.01 - Umiddelbart efter valgstedernes lukning kommer tv-stationen SVT med resultatet af deres valgstedsmåling.

* 22.00 - Valgmyndigheden forventer at komme med deres første resultater mellem 22.00 og 23.00.

I første omgang tælles der ikke personlige stemmer, og der tælles kun for partier, som forventes at få et mandat i Riksdagen.

Når "et flertal af valgsteder" er klar med deres resultater fra deres optælling kommer et "præliminært resultat" op på valgmyndighedernes hjemmeside. Det foreløbige resultat vil løbende blive opdateret.

* 01.30 - Hvornår et endeligt resultat foreligger vides ikke. SVT har planlagt dækning indtil 01.30. TV4 har planlagt dækning til 01.00.

Ved sidste valg i 2014 stod det klart klokken lidt i to, at det endelige resultat ville give en sejr til den rød-grønne blok.

Kilder: Ritzau, valgmyndigheden i Sverige, TV4 og SVT.

/ritzau/