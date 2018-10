FAKTA: Sådan spredes kogalskab

Et tilfælde af sygdommen kogalskab, som kan smitte mennesker, er fundet i Skotland på et landbrug.

Skotland har bekræftet et tilfælde af kogalskab på et landbrug i Aberdeenshire.

Kogalskab, der går under det mindre mundrette navn Bovin Spongiform Encephalopati (BSE), er en dødelige hjernesygdom.

* Sygdommen er en blandt flere i gruppen af hjernesygdomme, der skyldes en ændring af en proteintypes funktion i kroppen.

* Ændringen medfører celledød og henfald af hjernevævet. Det giver hjernen et svampelignende udseende.

* Der går længe, fra dyret er blevet smittet til det udvikler synlige tegn på sygdommen. Normalt kan det tage mellem fem og otte år.

* Sygdommen smitter ikke fra dyr til dyr, men i stedet igennem foder.

* Især kendes sygdommen blandt kvæg, hjorte, får og ged samt katte.

* Dyr med bekræftede tilfælde af kogalskab skydes.

* Mennesker smittes med kogalskab igennem oksekødprodukter.

* Hos mennesker kaldes hjernesygdommen Creutzfeldt-Jakob. Den er karakteriseret ved, at der udvikles demens over en kort periode. Det kan være dage til måneder.

* De fleste dør inden for et år efter at være blevet diagnosticeret med kogalskab.

* Der findes ingen kendt behandling af sygdommen.

Kilder: Fødevarestyrelsen Sundhed.dk

/ritzau/