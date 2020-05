FAKTA: Sådan åbner nogle europæiske lande grænserne

Lempelser er allerede indført fra onsdag ved Norges grænser for en række europæiske borgere.

Siden coronavirusset kom til Europa har flere af landenes regeringer vedtage hele eller delvise lukninger af grænserne.

De seneste uger er nogle af dem, så småt begyndt at lave grænseåbninger og lempelser af restriktioner.

Her er et overblik over nogle af landene, der har åbnet delvist op:

* Island:

Island venter at lette restriktioner for udenlandske besøgende senest 15. juni, meddeler regeringen. Allerede fra fredag kan visse grupper som forskere og idrætsudøvere rejse nyde godt af en "modificeret" karantæne.

* Østrig:

Fra og med 15. juni vil Østrig og Tyskland åbne deres fælles grænse og fjerne grænsekontrollen. De to lande er enige om en totrinsplan for fjernelse af rejserestriktioner, siger Østrigs turistminister, Elisabeth Köstinger.

Det vil sige, at der frem til den fulde grænseåbning vil være stikprøvekontroller ved deres fælles grænse.

* Tyskland:

Foruden Østrig har Tyskland også indgået aftaler med Frankrig og Schweiz om lempelser af grænsekontrollen fra og med weekenden.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, siger, at det først og fremmest gælder for forretningsrejser og familiebesøg. Grænsekontrol mod Luxemburg fjernes fuldstændigt.

* Norge:

Norge, som har en samarbejdsaftale med EU, lukkede dets grænser i marts.

Men fra nu af kan borgere fra en lang række europæiske lande igen rejse ind i Norge, hvis de ejer fast ejendom, herunder fritidsboliger, i landet, eller hvis de skal besøge familiemedlemmer. Det oplyser den norske justitsminister, Monica Mæland, til avisen VG.

Der er dog 14 dages karantæne ved indrejse i Norge.

* Baltikum:

Estland, Letland og Litauen planlægger at åbne deres grænser for hinandens borgere fra fredag. Den såkaldte "rejseklub" medfører frie rejser landene imellem, mens personer fra andre lande må i karantæne i 14 dage.

- Dette er et stort skridt frem det normale, skriver Estlands premierminister, Jüri Ratas, i et opslag på Twitter.

Kilder: TT, AFP og NTB.

/ritzau/