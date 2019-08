FAKTA: Sådan angiver man jordskælvs størrelse

Seismologer bruger mange forskellige skalaer til at angive jordskælvs størrelse.

Et jordskælv har fredag ramt Indonesien og kunne mærkes i blandt andet hovedstaden Jakarta, hvor bygninger rystede og svajede. Der er udsendt tsunamivarsel.

Skælvet er målt til 6,9 på den såkaldte momentmagnitudeskala. Skalaen er én blandt mange, som bruges til at angive størrelsen på jordskælv.

* Den bedst kendte metode til angivelse af et jordskælvs størrelse er udviklet af den amerikanske seismolog Charles F. Richter, som har lagt navn til richterskalaen. Det er den nok mest kendte jordskælvsskala.

* Richterskalaen er udviklet til at sammenligne størrelsen på jordskælv i Californien. Den er tilpasset de særlige geologiske forhold, der er i Californien.

* Ved især meget kraftige skælv andre steder i verden anses richterskalaen i dag ikke som den bedste.

* I Danmark bruger seismologerne en lokalskala, som minder meget om richterskalaen. Andre steder i verden bruges tilsvarende lokalskalaer. I beregningerne anvendes dog forskellige parametre, som er tilpasset de lokale geologiske forhold.

* Momentmagnitudeskalaen bruger flere fysiske parametre til at udregne et såkaldt Mw-tal, som er et udtryk for skælvets størrelse.

* Mw-tallet udtrykker, hvor meget energi der er blevet udløst ved skælvet. Mw-tallet kan sammenlignes for alle typer af jordskælv.

* Momentmagnitudeskalen anvendes i dag ved alle mellemstore og store jordskælv.

Kilde: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

/ritzau/