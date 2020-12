FAKTA: Sådan bliver EU's forhold til Storbritannien efter nytår

Fisk, biler og fair konkurrence er del af den aftale, som EU og briterne har indgået juleaftensdag.

Storbritannien og EU har efter ti måneders forhandling indgået en aftale om handel og det fremtidige forhold.

Her er hovedtræk fra den foreløbige aftale, som den fremstilles af diplomater, internationale medier og analytikere, da selve aftalen endnu ikke er offentlig:

* Toldfri handel

Der opretholdes en told- og afgiftsfri handel med varer. Der er indgået en aftale om tjenesteydelser på et niveau, som det kendes fra andre EU-handelsaftaler med tredjelande.

Der er fundet et kompromis om regler for oprindelsesland, der er afgørende for, om en vare kan være dækket af den toldfri handel. Der er lavet særregler for blandt andet elbiler.

Desuden er der aftale om kumulation, som er et system, der gør det muligt at sikre toldfrihed eller toldlettelse for produkter bearbejdet eller delvist produceret i et andet land.

* Fair konkurrence

Parterne skal følge aftalte betingelser for statsstøtte.

Briterne kommer ikke til at afstemme sine konkurrenceregler med EU's regler, og der bliver ikke, som EU havde ønsket, krav om forhåndsgodkendelse af statsstøtte af en uafhængig instans.

Men de kan gengælde tiltag, hvis den anden part bryder aftaler, og der kan søges kompensation.

Storbritannien bliver frigjort fra at følge EU-regler for standarder på miljø-, skatte- og arbejdsmarkedsområdet. Der er i stedet fundet et skræddersyet kompromis.

Der er aftalt en politisk erklæring om åbenhed om skat og skatteunddragelse med udgangspunkt i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD.

* Håndhævelse af aftalen

Regler for håndhævelse af aftalen er, som EU ønskede det, blevet en del af selve aftalen.

En tvistbilæggelsesordning skal sikre den fair konkurrence mellem parterne.

Hvis en af parterne ikke lever op til det aftalte, kan det føre til sanktioner. EU-Domstolen får ikke en rolle, som EU havde ønsket, men som for briterne var totalt udelukket.

* Fisk

I en overgangsperioden får EU-lande ret til fortsat at fiske i britisk farvand, men med en reduktion på 25 procent af den nuværende volumen.

Det er meningen, at parterne skal forhandle om eftertiden i denne overgangsperiode.

* Dagligvarer

EU accepterer britiske standarder for dyresundhed og -sikkerhed, som gør at eksport af kød, fisk og dagligvarer kan fortsætte. Men ikke kartofler. Det er skotterne vrede over. Skotske kartofler bruges til chips.

* Voldgift

En tvistbilæggelsesordning skal sikre den fair konkurrence mellem parterne. Hvis en af parterne ikke lever op til det aftalte, kan det føre til sanktioner. EU-Domstolen får ikke en rolle i denne, som EU havde lagt op til.

Kilder: Centre for European Reform, BBC og Guardian.

/ritzau/