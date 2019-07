FAKTA: Sådan foregår de konservatives valg af ny formand

Boris Johnson og Jeremy Hunt kæmper om at blive den nye formand for Det Konservative Parti efter Theresa May.

Det Konservative Parti skal finde sin nye formand, der samtidig vil blive Storbritanniens næste premierminister efter Theresa May.

* Fra lørdag kan omkring 160.000 medlemmer af Det Konservative Parti brevstemme på deres foretrukne kandidat.

* De to tilbageværende kandidater er udenrigsminister Jeremy Hunt og tidligere udenrigsminister Boris Johnson. Sidstnævnte står som favorit.

* Ved den fjerde og femte afstemning om de oprindeligt ti officielle kandidater røg først indenrigsminister Sajid Javid og dernæst miljø- og fødevareminister Michael Gove ud af kapløbet om magten i partiet.

* Vinderen af kampen om partilederposten præsenteres 23. juli og tager over som ny premierminister 24. juli.

* Theresa May har officielt forladt posten som formand for Storbritanniens Konservative Parti. Men hun forbliver premierminister, indtil en ny partiformand er fundet.

Kilde: Reuters, AFP, BBC

/ritzau/