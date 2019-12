FAKTA: Sådan forløber valgdagen i Storbritannien

De første officielle resultater fra det britiske valg ventes at tikke ind kort efter midnat dansk tid.

Storbritanniens knap 46 millioner vælgere skal torsdag tage stilling til, hvordan landets fremtidige parlament skal se ud.

Her kan du få et overblik over dagens forløb (alle tider er i dansk tid):

* Valgstederne åbner klokken 8 og lukker igen klokken 23.

* Hvis vælgerne står i kø klokken 23, vil de få lov til at afgive deres stemme.

* Umiddelbart efter klokken 23 ventes de første valgstedsmålinger at tikke ind. De vil give en indikation af, hvordan valget er gået.

* Lidt efter midnat ventes de første resultater at blive annonceret. Ved valget i 2017 kom de første officielle resultater fra de engelske byer Newcastle og Sunderland få minutter over midnat.

* I løbet af natten fortsætter resultaterne med at strømme ind.

* Helt tidligt fredag morgen vil man begynde at kunne danne sig et overblik over det samlede resultat. En vigtig del af det samlede billede viser sig først relativt sent, når resultatet fra hovedstaden London ligger klar.

* Står det til en klar sejr til enten den konservative premierminister, Boris Johnson, eller Labour-leder Jeremy Corbyn, vil en af de to i de tidlige morgentimer formentlig erklære sig for vinder.

* Ved valget i 2017 lykkedes det ikke for daværende premierminister Theresa May at sikre sig et absolut flertal. Hun indgik derfor et samarbejde med det nordirske parti DUP og kunne herefter fortsætte som premierminister.

Kilder: BBC, The Guardian.

/ritzau/