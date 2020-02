FAKTA: Sådan fungerer vælgermøderne i Nevada

I Iowa endte stemmeafgivningen ved det såkaldte caucus i kaos. Men ved Nevada er fejlslagen app skrottet.

Den tredje stat i rækken, Nevada, skal lørdag pege på en demokratisk præsidentkandidat, som skal op imod præsident Donald Trump til november.

Her kan du se, hvordan det ventes at forløbe:

* Caucus er en slags uformelle vælgermøder. Her mødes partimedlemmer for åbent at fordele sig, alt efter hvilken kandidat de støtter.

* Der er 36 delegerede på spil i Nevada.

* Klokken 12.00 lokal tid lørdag (klokken 21.00 dansk tid, red.) begynder vælgerne at skulle afgive deres stemmer.

* Først vil de give deres stemme til et førstevalg. Hvis ikke den person opnår nok støtte, sædvanligvis omkring 15 procent, får de mulighed for at stille sig et andet sted.

* Resultaterne fra vælgermøderne samles og udmøntes i det endelige resultat.

* Nevada vil offentliggøre tre sæt af resultater: De første stemmetal, stemmetallet efter omfordelingen af stemmer og et antal diskriktdelegerede, der herefter omregnes til et antal delegerede for hele staten.

* Ved dette caucus i Nevada har der i modsætning til tidligere været mulighed for at afgive sin stemme på forhånd. Den mulighed har næsten 75.000 mennesker benyttet sig af. I 2016 stemte i alt 84.000, hvilket tyder på høj valgdeltagelse.

* Efter voldsomme problemer med at få optalt stemmer i Iowa har Nevada droppet den app, som blev brugt til vælgermøderne dér. Der anvendes nu et andet optællingssystem.

* Ved det demokratiske partikonvent i juli kræver det i alt 1991 delegerede for at blive præsidentkandidat i første runde.

Kilder: Reuters, DR, CNN, Reuters, AFP.

/ritzau/