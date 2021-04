FAKTA: Sådan går det de danske oscarnominerede

Tre danskere er nomineret i fire forskellige kategorier ved årets oscaruddeling. Se hvordan det går her.

Thomas Vinterberg er ikke den eneste dansker, der kæmper for en Oscar-statuette natten til mandag dansk tid.



Flere andre har ligeledes kunnet gøre sig forhåbninger om at vinde en af filmverdenens mest prestigefyldte priser, og én er fortsat i spil.



Herunder kan du se, hvordan det går danskerne ved oscaruddelingen 2021:

* Filmen "Druk" var nomineret og vandt en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film.

* Thomas Vinterberg, der har instrueret filmen, var nomineret til Bedste Instruktør. Her var det favoritten Chloé Zhao, som vandt for filmen "Nomadland".

* Den amerikanske kortfilm "The Letter Room", der er instrueret af danske Elvira Lind, havde fået en nominering for Bedste Kortfilm. Filmen "Two Distant Strangers" løb med prisen.

* Filmklipper Mikkel E.G. Nielsen er nomineret til en Oscar for Bedste Klipning i filmen "Sound of Metal". Filmen handler om en trommeslager, der begynder at miste hørelsen. Prisen er ikke uddelt endnu.

Kilde: Oscarakademiet.

/ritzau/