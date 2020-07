FAKTA: Sådan skal ny Marsrobot lede efter liv på Mars

En Marsrobot med en laser og et kamerasystem skal lede efter liv på Mars i stor Nasa-mission.

I en ny Nasa-mission skal dansk udstyr være med til at lede efter liv på planeten Mars. Det er den femte Marsrobot, rumorganisationen Nasa sender op.

Og det er med udstyr fra Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), når missionen efter planen indledes torsdag.

DTU har bidraget med et kamerasystem, som sidder på en Marsrobot bygget i USA.

Sådan skal robotten lede efter muligt liv på Mars:

* Marsrobotten kan køre rundt på Mars og har "øjne" bestående af DTU's kamera.

* Den kører kun rundt om dagen, da det om natten er for koldt. I stedet vil den holde ved sten og klipper om natten for at analysere dem.

* Robotten er designet til at finde ud af, om der er eller har været liv på Mars.

* På robottens arm sidder instrumentet Pixl, som består af en laser og et kamerasystem.

* Laseret kan skyde en stråle mod sten og klipper i op mod ni meters afstand.

* Strålen får klippen til at gløde og ved at gøre det, kan man se, hvad den enkelte klippe er lavet af.

* Kameraet sidder på armen og tager billeder rundt om laserstrålen.

* Det er kun ganske få mineraler, der ikke lader sig opløse - og det er disse, robotten skal finde. Fossilt materiale i klippestykkerne kan tyde på, at der har været liv på Mars.

* Det kan eksempelvis være forstenet bakterieslim eller forstenede søpindsvin, der kan findes. Det er en afstøbning og ikke selve dyret, som forskerne håber at finde.

Kilder: Videnskab.dk, Professor John Leif Jørgensen og DTU Space

/ritzau/