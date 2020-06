FAKTA: Sådan skulle EU's dysfunktionelle asylsystem virke

I to årtier har der været problemer med EU's asylsystem, og i 2015 brød det totalt sammen.

EU-Kommissionen arbejder på en ny asyl- og migrationspagt, der ventes præsenteret i denne måned.

Mange EU-lande håber, at den bringe en løsning på, at samarbejdet om asylbehandling i EU, nedfældet i Dublin-forordningen, er brudt sammen.

Her er hovedtræk i Dublin-forordningen, der handler om at sikre, at der tages ansvar for behandlingen af asyl.

* Den skal sikre, at en asylansøgning, der indgives i et af medlemslandene, kun behandles af et land.

* Den blev underskrevet i 1990, og den trådte i kraft i 1997 for 12 lande - herunder Danmark.

* Den er ændret flere gange siden. Og flere medlemslande er kommet til.

* Forordningen indeholder en prioriteret rækkefølge for, hvilket land der har ansvar for at behandle en ansøgning.

* Først tæller den nærmeste familie. Dernæst tæller det land, der har udstedt en opholdstilladelse eller et visum. Herefter kommer det første land, som man ulovligt er indrejst i. Til slut er det landet, hvor man først har søgt om asyl.

* Der er har været problemer med Dublin-forordningen i to årtier.

*Da Europa i 2015 oplevede en voldsom stigning i tilstrømningen af migranter, brød systemet totalt sammen.

Kilder: Udlændingestyrelsen og European Policy Centre.

/ritzau/