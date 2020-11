FAKTA: Sådan vælger amerikanerne deres præsident

Præsidentvalget 3. november er kulminationen på et langt udskilningsløb i USA's to store partier.

De amerikanske vælgere går til stemmeurnerne tirsdag for at vælge de valgmænd, der skal afgøre, hvem der bliver USA's næste præsident.

Det unikke amerikanske valgsystem betyder, at det ikke nødvendigvis er den præsidentkandidat, der får flest vælgerstemmer, som bliver præsident. Det er den kandidat, der får flest stemmer i valgmandskollegiet.

Her er hovedpunkterne i det amerikanske valgsystem:

* Hvornår er der valg?

Der er præsidentvalg i USA hvert fjerde år på første tirsdag efter første mandag i november.

* Hvilke partier kan deltage?

Der er i princippet åben deltagelse for partier og uafhængige kandidater. Men i praksis står valget altid mellem kandidater fra de to store partier - Republikanerne og Demokraterne.

* Hvordan findes præsidentkandidaterne?

Kandidaterne udpeges af de vælgere, der tilkendegiver, at de støtter et parti.

Fra januar i valgåret stemmer vælgerne stat for stat ved primærvalg og vælgermøder på delegerede, der skal pege på en kandidat ved partiernes konventer.

Det republikanske og det demokratiske partikonvent nominerer sidst på sommeren hver for sig den kandidat, der har opnået flest delegerede ved primærvalgene.

* Hvordan findes vinderen af præsidentvalget?

Vælgerne stemmer ikke direkte på deres foretrukne præsidentkandidat, men på de valgmænd, som partierne har udpeget i de enkelte stater.

Antallet af medlemmer i Kongressen afgør, hvor mange valgmænd staten har.

Præsidenten vælges af et valgmandskollegium, der er sammensat af 538 valgmænd fra de 50 amerikanske delstater og Washington D.C.

Der skal mindst 270 valgmandsstemmer til at blive præsident.

Valgmændene mødes for at afgive deres stemmer i de enkelte stater første mandag efter anden onsdag i december. I år er det 19. december.

I langt de fleste stater går alle statens valgmandsstemmer til den kandidat, der fik flest stemmer blandt vælgerne.

Kun i Maine og Nebraska kan der også vælges valgmænd til fordel for den tabende kandidat. Her gives nogle af valgmændene nemlig til vinderne i de enkelte valgkredse til Repræsentanternes Hus.

I 2008 gav Nebraska valgmænd til både Barack Obama og John McCain, mens Maine i 2016 gav valgmænd til både Donald Trump og Hillary Clinton.

Der står intet i USA's forfatning om, at valgmænd skal stemme på den kandidat, der fik flest stemmer i deres hjemstat. Nogle stater har lovgivet på området, men der er historisk set eksempler på såkaldt troløse valgmænd.

Kilde: archives.gov.

/ritzau/