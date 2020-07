FAKTA: Sådan vil EU-Kommissionen sikre grøn produktion af brint

Frem mod 2030 vil EU-Kommissionen have produceret ti millioner ton grøn brint ved hjælp af vedvarende energi.

EU-Kommissionen vil skabe en grøn produktion af brint over de næste ti år som led i EU's mål om at være klimaneutralt i 2050.

Ifølge EU-Kommissionen har brint et stort potentiale for at mindske CO2-udledningen i mange sektorer.

Det skyldes, at brint ikke udleder andet end vand, når det brændes.

Men da brint ikke findes i ren form i naturen, skal der energi til at producere stoffet. Det gøres i dag hovedsageligt med fossile brændstoffer.

I en gradvis overgang ønsker EU-Kommissionen i ny strategi at omlægge produktionen af brint, så det produceres af vedvarende energikilder som sol og vind.

Det skal gøres i tre faser over de næste 30 år.

Første fase fra 2020 til 2024:

* Målet er at skabe en kulstoffri produktion af brint.

* Der skal installeres vedvarende elektrolysemaskiner, som bruges til at udskille brint ved hjælp af elektricitet, på mindst seks gigawatt i EU inden 2024.

* De skal producere op til en million ton vedvarende brint inden 2024.

* I dag er der installeret elektrolysemaskiner på cirka en gigawatt i EU.

Anden fase fra 2025 til 2030:

* Målet er, at brint skal blive en stor og integreret del af energisystemet.

* Der skal installeres elektrolysatorer på mindst 40 gigawatt inden 2030.

* De skal producere op til ti million ton vedvarende brint.

* Anvendelsen af brint skal udvides gradvist til nye sektorer for eksempel transportsektoren og stålindustrien.

Tredje fase fra 2030 til 2050:

* Vedvarende brintteknologier skal være klar til at blive rullet ud i stor skala til alle sektorer, som kan være svære at gøre CO2-neutrale.

Kilde: EU-Kommissionen.

/ritzau/