FAKTA: Sagen mod kardinal George Pell går langt tilbage

George Pell har hele tiden nægtet sig skyldig i anklager om seksuelle overgreb. Nu er han en fri mand.

Det tidligere højtstående medlem af den katolske kirke George Pell er efter mere end 400 dage bag tremmer tirsdag blevet frifundet i en sag om seksuelle overgreb mod to kordrenge i Melbourne i 1996.

Selv har han hele tiden nægtet sig skyldig i alle anklager og kaldt sagen for en "heksejagt" mod ham.

Bliv klogere på sagen her:

* Februar 2016:

George Pell benægter på det kraftigste beskyldninger i Melbourne-avisen The Herald Sun, om at han bliver efterforsket for "adskillige lovovertrædelser".

* Oktober 2016:

Efterforskere flyver til Rom for at afhøre George Pell om beskyldninger om seksuelt misbrug af børn.

* Juni 2017:

George Pell bliver tiltalt for flere lovovertrædelser om seksuelle overgreb. Pell siger, at han vil flyve hjem til Australien for at "rense sit navn".

* Marts 2018:

En domstol i Melbourne hører for første gang beskyldninger, om at George Pell angiveligt blottede sig for en kordreng, mens han tjente som ærkebiskop i Melbourne i 1990'erne.

* 6. december 2018:

Dommer Peter Kidd siger til nævningene i sagen, at de ikke må gøre George Pell til syndebuk for den katolske kirkes svigt.

* 11. december 2018:

Et enstemmigt nævningeting finder George Pell skyldig i alle fem anklagepunkter om seksuelle overgreb.

* 13. marts 2019:

George Pell idømmes en straf på seks års fængsel for seksuelle overgreb mod to kordrenge i Melbourne i 1996.

* 21. august 2019:

George Pells appelsag afvises.

* 7. april 2020:

Højesteret omstøder enstemmigt George Pells dom, og Pell går fri efter mere end 400 dage i fængsel.

Kilde: The Guardian.

/ritzau/