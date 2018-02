FAKTA: Se Nato-ledernes aftale om øget forsvarsbudget

Nato-lederne har på et topmøde lovet at arbejde på at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

USA's præsident, Donald Trump, har lagt et nyt stort pres på de andre Nato-lande for at få dem til at betale mere til det fælles forsvar.

På et møde i Bruxelles fredag vil udenrigsminister Rex Tillerson aflevere budskabet endnu engang.

Skiftende amerikanske regeringer har gennem årene forsøgt at få rettet op på en skævhed, der betyder, at USA bærer en uforholdsmæssigt stor del af den økonomiske byrde i alliancen.

Men med Trump som præsident har USA truet med "at moderere" sit engagement i Nato, med mindre europæerne begynder at bruge mere på deres eget forsvar.

Det ligger dog ikke klart, hvad der mere præcist ligger i den trussel, hvis den skulle føres ud i livet.

Nato-landene har dog for længst lovet at bruge mere på forsvar.

På et topmøde i Wales i september 2014 blev de 28 Nato-landes stats- og regeringschefer enige om en fælles målsætning om en mere retfærdig økonomisk byrdefordeling.

Efter amerikansk pres ventes Nato-landene sidst på året at fremlægge nationale planer for, hvordan de vil nå Natos mål om større forsvarsbudgetter.

Her er uddrag af topmødeerklæringen fra 2014 om forsvarsbudgetterne:

* Vi er enige om at vende trenden med svindende forsvarsbudgetter, om at gøre mere effektiv brug af vores penge og at fremme en mere afbalanceret fordeling af udgifter og ansvar.

* Vores overordnede sikkerhed og forsvar afhænger både af, hvor meget og hvordan vi bruger pengene.

* De allierede må også vise den politiske vilje til at stille med de nødvendige aktiver og at udsende styrker, hvor der er brug for dem.

* Idet vi medregner de aktuelle forpligtelser, vil vi lade os guide af følgende betragtninger:

* De allierede, der i øjeblikket lever op til Nato-målsætningen om årligt at bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på forsvaret, vil sigte mod fortsat at gøre det.

* De allierede, der bruger mere end 20 procent af deres forsvarsbudgetter på investeringer i udstyr, forskning og udvikling, vil fortsætte med at gøre det.

* De allierede, hvis nuværende andel af bnp brugt på forsvaret er under disse niveauer vil:

- Bremse ethvert fald i forsvarsudgifterne.

- Sigte mod at øge forsvarsudgifterne i absolutte tal i takt med væksten i bnp.

- Sigte mod at bevæge sig i retning af to-procentsmålet inden for et årti.

- De allierede, der i øjeblikket bruger mindre end 20 procent af deres årlige forsvarsbudget på udstyr, forskning og udvikling, vil sigte mod inden for et årti at øge deres årlige budget til 20 procent eller mere.

Kilde: Uddrag fra erklæring fra Natos topmøde i Wales, september 2014.