FAKTA: Sorte huller sluger og slukker alt

Sorte huller er svære at se, fordi de med en enormt stærk tyngdekraft suger alt stof til sig, inklusiv lys.

Onsdag kan astronomer præsentere de allerførste fotografier af et såkaldt sort hul i verdensrummet.

Sorte huller er et af de fænomener, som har fascineret og frustreret forskere allermest gennem tiden.

Læs her, hvad et sort hul er:

* Et sort hul er et objekt, som sluger al masse: gas, planeter eller hele stjerner.

* For at undslippe skal et stof have en undvigelseshastighed, som er større end lysets hastighed, men intet bevæger sig hurtigere end lys, så det opslugte stof er tabt i det sorte hul.

* Sorte huller ses ikke, fordi de suger lyset til sig. Forskere har derfor i mange år kæmpet med at bevise, at de faktisk eksisterer.

* Måden at finde dem på er ved at studere den effekt, de har på omgivelserne omkring sig.

* Der er flere typer sorte huller:

- Mindre huller, som har en masse på cirka 8-12 gange Solens. De findes rundt omkring i vores galakse - Mælkevejen - og andre galakser.

- Supermassive sorte huller, som vejer fra nogle millioner til ti milliarder gange mere end Solen. Forskere formoder, at de supermassive sorte huller findes i centrum af hver galakse.

Kilder: Videnskab.dk, seniorforsker ved DTU Space Thomas Greve

