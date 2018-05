Fakta: Strid mellem Trump og pornostjerne

Pornostjernen Stormy Daniels eskalerer den strid, hun har med USA's præsident, Donald Trump. Hun sagsøger nu Trump for bagvaskelse.

Det er ikke første gang, at den kendte pornostjerne Stormy Daniels sagsøger USA's præsident, Donald Trump.

Læs om forløbet her:

* 2006-2007: Donald Trump og Stormy Daniels har angiveligt en affære.

* 2011: Stormy Daniels fortæller om affæren i et interview med tabloidmagasinet InTouch Weekly.

* 2011: Stormy Daniels bliver ifølge hende selv passet op af en mand på en parkeringsplads og truet til tavshed om affæren.

* 2011: InTouch Weekly modtager via mail en opfordring til ikke at bringe interviewet med Stormy Daniels. I mailen truer Donald Trumps private advokat, Michael Cohen, bladet og flere af dets ansatte med retsforfølgelse.

* 2016: Stormy Daniels accepterer op til præsidentvalget en fortrolighedsaftale til gengæld for 130.000 dollar, svarende til cirka 800.000 kroner. Aftalen skal få pornostjernen til at tie stille om affæren med Donald Trump-

* Marts, 2018: Stormy Daniels sagsøger præsidenten for ikke at have underskrevet aftalen og tilbyder at tilbagebetale de 130.000 dollar.

* April, 2018: Stormy Daniels sagsøger præsidenten for bagvaskelse.

/ritzau/