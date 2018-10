FAKTA: Svenskerne kan styre mod nyvalg

Ingen partier vil samarbejde med Sverigedemokraterna. Den fastlåste situation kan ende med nyvalg.

Statsminister Stefan Löfven må opgive at danne en regering under Socialdemokraternas ledelse. Det oplyser kilder til den svenske radioavis, Ekot.

Det vil Löfven fortælle talmannen, den politisk udnævnte undersøger, når han møder ham mandag formiddag:

* Valget i Sverige 9. september endte med, at Socialdemokraterna blev det største parti, Moderaterna næststørst og Sverigedemokraterna nummer tre.

* Ingen af blokkene fik parlamentarisk flertal, og ingen af partierne vil samarbejde med Sverigedemokraterna.

* 2. oktober fik Moderaternas leder, Ulf Kristersson, to uger til at finde et regeringsalternativ, som kan få Riksdagens tilslutning.

* Det lykkedes ikke Kristersson, og mandag 15. oktober gik opdraget videre til Socialdemokraternas leder og fungerende statsminister, Stefan Löfven.

* Löfven har frist til mandag 29. oktober og skal nu orientere Riksdagens talman Andreas Norlén om situationen. Det tyder ikke på, at det er lykkedes for Löfven.

* Endnu en partileder kan få chancen for at forsøge at samle støtte til en ny regering. Analytikere har peget på, at det kan blive Centerpartiets leder, Annie Lööf, som vil arbejde for en samlingsregering på tværs af blokkene.

* Når en statsminister skal udnævnes, rådfører Riksdagens talman sig først med repræsentanter for hver eneste partigruppe i Riksdagen. Derefter taler han med visetalmannen og giver sit forslag til Riksdagen.

* Riksdagen skal inden fire dage stemme for forslaget om en statsminister. Hvis over halvdelen af repræsentanterne stemmer nej, er det forkastet.

* Hvis Riksdagen forkaster forslaget, skal proceduren gentages. Hvis Riksdagen stemmer talmannens forslag ned fire gange, bliver processen afbrudt, og det skal holdes nyvalg inden tre måneder.

Kilde: TT, NTB.