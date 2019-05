FAKTA: Sydafrika 25 år efter Mandela

20 procent af Sydafrikas sorte lever i fattigdom, mens det kun gælder 2,9 procent af den hvide befolkning.

Onsdag er der parlamentsvalg i Sydafrika.

Mange er frustrerede over fattigdom og mangel på job og boliger. 25 år efter at Nelson Mandela blev præsident i Sydafrika, er uligheden fortsat enorm.

* Nelson Mandela blev valgt til præsident i Sydafrika den 10. maj 1994 ved de første repræsentative valg i landet efter apartheidstyrets fald.

* Mandela og hans ANC-parti havde enorm betydning for den sorte befolknings rettigheder i Sydafrika, men den økonomiske og sociale ulighed er vokset i nogle af årene under ANC's styre. Det er et hovedtema ved valget.

* Sydafrika er Afrikas mest industrialiserede økonomi og kontinentets økonomiske kraftværk, men også et af Afrikas mest ulige lande.

* 20 procent af Sydafrikas sorte befolkning lever i fattigdom, mens det kun gælder 2,9 procent af den hvide befolkning. Regeringen definerer fattigdom som en husstandsindkomst under 370 kroner om måneden.

* Mellem 2011 og 2015 gik det den forkerte vej: Tre millioner sydafrikanere røg ud i fattigdom, efter at millioner var hjulpet ud af fattigdom i perioden fra 2006 til 2011.

* Arbejdsløsheden var 20 procent i 1994. I dag er den 27 procent.

* Lidt over ti procent af arbejdsstyrken er hvide sydafrikanere. Men de tjener næsten tre gange så meget som sorte sydafrikanere, der udgør knap tre fjerdedele af arbejdsstyrken.

Kilder: BBC, AFP, Verdensbanken.

