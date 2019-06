FAKTA: Tham Luang-grotten er blevet et populært turistmål

Efter den dramatiske redningsaktion af drengene sidste år er udenlandske turister strømmet til stedet.

For et år siden blev 12 drenge og deres fodboldtræner spærret inde i en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand.

Verden fulgte den dramatiske redning ud af Tham Luang-grotten, der nu er blevet et populært mål for turister.

Læs mere om grotten her:

* Inden fodbolddrengene den 23. juni 2018 blev indespærret i den oversvømmede Tham Luang-grotte, besøgte anslået 5000 turister årligt grotten. Det var overvejende thailændere.

* Efter den dramatiske redningsaktion af drengene er også udenlandske turister strømmet til grotten i det nordlige Thailand. Mellem oktober 2018 og april i år har 1,3 millioner personer besøgt stedet, oplyser Kawee Prasomphol, leder af grottens besøgssted.

* Her er blandt andet rejst en bronzestatue af Saman Gunan, en thailandsk dykker, der omkom under redningsaktionen.

* Små boder, der sælger lottokuponer, er skudt op ved grotten, fordi stedet efter drengenes redning regnes for at være et sted, hvor der er held.

* En nærliggende buddhistisk helligdom spiller også ind i antagelsen af, at der er held ved Tham Luang.

Kilder: AFP, dpa.

/ritzau/