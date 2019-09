FAKTA: Thomas Cooks kollaps giver høj bølgegang

Rejseselskabet Thomas Cooks konkurs har konsekvenser for hundredtusinder af rejsende og ansatte.

Natten til mandag gik et af verdens ældste rejseselskab Thomas Cook konkurs. I den danske rejsebranche betegner man konkursen som en af de helt store.

* Verden over risikerer 22.000 ansatte at miste deres job.

* Alene i Storbritannien er 9000 arbejdspladser i farezonen.

* Omkring 155.000 britiske turister skal hentes hjem fra feriesteder omkring Middelhavet og i Nordafrika.

* Rundt om i verden er yderlige 450.000 rejsende fra andre lande påvirket af selskabets kollaps.

* Alene i Grækenland er omkring 50.000 feriegæster strandet på Kos, Korfu, Kreta og andre græske destinationer.

* Thomas Cook efterlader sig en gæld, der samlet set løber op i milliarder af kroner.

* I Tunesien skylder selskabet en række tunesiske hoteller i alt 450 millioner kroner for feriegæsternes ophold i juli.

* Chefen for den tyrkiske hotelsammenslutning vurderer, at Tyrkiet risikerer at miste op mod 600.000-700.000 turister årligt.

Kilder: BBC/Thomas Cook, Reuters

/ritzau/