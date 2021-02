FAKTA: Trump anklaget for at opildne til oprør

Senatet i USA er lørdag aften dansk tid ved at gøre klar til at stemme i rigsretssagen mod Donald Trump.

Donald Trump er anklaget for at have opildnet til oprør den 6. januar, hvor en stor gruppe af hans tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C.

Det skete, imens kongresmedlemmerne var samlet for formelt at godkende Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget 3. november 2020.

Her kan du læse mere om, hvad en rigsretssag er:

* Den amerikanske forfatning tillader Kongressen at fjerne en præsident fra embedet, hvis denne har begået "alvorlig kriminalitet". Det kan være forræderi, bestikkelse eller kriminalitet knyttet til misbrug af politisk magt.

* En rigsretssag i USA foregår ikke som en dansk rigsretssag eller en almindelig retssag. Sagen har i højere grad politisk karakter.

* Rigsretssagen foregår i Senatet, hvor senatorerne - politikere - fungerer som en slags nævninger. Udvalgte medlemmer af Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, fungerer som anklagere i sagen.

* De ni demokrater, der er anklagere i sagen, har forsøgt at bevise, at Trump opildnede sine tilhængere til at afbryde en fredelig magtoverdragelse, og at hans ord i sidste ende fik dem til at storme Kongressen.

* Trumps fire forsvarsadvokater har argumenteret for, at han ikke skulle have været for en rigsret, idet han har forladt embedet. De mener desuden, at hans udtalelser er beskyttet af forfatningens bestemmelser om ytringsfrihed.

* Anklagepunkterne mod præsidenten afprøves nogenlunde som ved en almindelig retssag.

* Når sagen har været fremlagt, skal Senatets 100 medlemmer stemme om, hvorvidt præsidenten er skyldig eller ej.

* To tredjedeles flertal - altså mindst 67 af Senatets 100 medlemmer - skal erklære præsidenten skyldig, hvis han skal afsættes.

* Det Republikanske Parti sidder på 50 af de 100 pladser i Senatet. Det betyder, at mindst 17 republikanere skal gå imod deres eget parti, hvis Trump skal dømmes.

* Hvis en præsident bliver kendt skyldig, vil vedkommende normalt skulle forlade præsidentposten, mens vicepræsidenten tager over. Men det er umiddelbart ikke aktuelt i denne sag, da Trump i forvejen forlod embedet 20. januar, hvor demokraten Joe Biden blev indsat.

* Hvis Trump bliver fundet skyldig ved en rigsret, efter at han har forladt posten, vil han miste ekspræsident-goder som sikkerhed og pension. Han vil også være forhindret i at stille op til et føderalt embede igen.

* Trump er den første præsident i USA's historie, der to gange er blevet stillet for en rigsret. Første gang var i begyndelsen af 2020, hvor han var anklaget for at have forsøgt at bruge sin magt til – for egen politisk vindings skyld - at presse Ukraines præsident til at indlede en undersøgelse af Hunter Biden, som er søn af den nuværende præsident, Joe Biden.

* I sidste års rigsretssag blev Trump frikendt i Senatet, hvor kun en enkelt republikansk senator - Mitt Romney - stemte imod ham.

Kilder: Reuters, kongressen.com, CNN.

