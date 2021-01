FAKTA: Trump har leveret historiske budskaber på Twitter

I sin tid som præsident har Trump givet modstandere øgenavne og gået til kamp mod medierne på Twitter.

Twitter har lukket USA's præsident Donald Trumps Twitter-profil permanent.

Det er sket efter uroligheder ved Kongressen i Washington D.C. onsdag.

Dermed kan præsidenten ikke længere kommunikere sine korte - og ofte kontante - budskaber direkte til amerikanerne og resten af verden via det sociale medie.

Her er et udpluk af nogle af præsidentens mest mindeværdige opslag på Twitter:

* Fake News:

Få måneder efter at han havde indtaget Det Hvide Hus, delte Trump i 2017 en videomontage, som viser, at han kaster en mand i gulvet under en wrestling-kamp. Hans modstanders ansigt var erstattet af tv-stationen CNN's logo.

Tweetet blev delt hundredtusindvis af gange og er et eksempel på Trumps kamp mod de etablerede medier, som han anklagede for lave "fake news" og føre en "heksejagt" mod ham.

* Den største knap:

Under Trumps andet år som præsident, fortalte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at han havde en "atomknap" på sit skrivebord.

Det fik Trump til tasterne:

- Nordkorea-leder Kim Jong-un har lige hævdet, at "atomknappen" er på hans bord. Vil nogle fra hans slidte og sultende regime venligst oplyse ham om, at jeg også har en atomknap, og den er meget større og mere kraftfuld end hans - og min knap virker, hed det i et tweet fra Trump.

* Sleepy Joe:

Twitter var også en yndet platform for Trump til at give politiske modstandere øgenavne.

Det gik blandt andet ud over den kommende præsident, Joe Biden, som fik tilnavnet Sleepy Joe (søvnige Joe, red.).

Omvendt har Trump på Twitter kaldt sig selv et "meget stabilt geni".

* Covid-19:

En måned før præsidentvalget 3. november brugte Trump Twitter til at meddele, at både han og hans kone, Melania Trump, var smittet med covid-19.

- I aften er USA's førstedame og jeg testet positive for covid-19. Vi vil begynde vores karantæne og komme os hurtigst muligt. Vi vil komme igennem dette sammen, skrev præsidenten.

Næsten to millioner "likede" opslaget - en personlig rekord for Trump. Tre dage senere blev han indlagt på hospitalet.

* Det sidste opslag:

Trumps sidste opslag på Twitter endte med også at blive et historisk et af slagsen. I det meddelte han nemlig, at han ikke vil deltage ved ceremonien, når Biden bliver indsat som præsident 20. januar.

- Til alle de af jer, som har spurgt, så kommer jeg ikke til indsættelsen den 20. januar, skrev han i det, som blev det sidste Twitter-budskab fra ham til hans cirka 88 millioner følgere.

Kilde: AFP.

/ritzau/