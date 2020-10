FAKTA: Trumps hospitalssuite har køkken og konferencelokale

Donald Trumps suite på militærhospitalet Walter Reed er mere lig et egentligt hjem end en hospitalsstue.

Den coronasmittede præsident Donald Trump ankom kort efter midnat natten til lørdag dansk tid med helikopter til militærhospitalet Walter Reed uden for forbundshovedstaden, Washington D.C.

Her skal præsidenten de kommende dage behandles. Han vil dog fortsat arbejde.

Trump bliver indlogeret på en særlig stue på hospitalet, den såkaldte præsidentsuite.

Bliv klogere på suiten her:

* Det er det amerikanske forsvarsministerium, der driver Walter Reed National Military Medical Center, men det er Det Hvide Hus, der kontrollerer præsidentsuiten.

* Suiten er mere lig et hjem og et kontor end en hospitalsstue. Suiten er således udstyret med et køkken og et konferencelokale samt dens egen intensivafdeling.

* Stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows har også sit eget kontor på hospitalet, hvor der også er et værelse til Trumps egen læge, så denne kan være til stede 24 timer i døgnet under Trumps ophold.

* Walter Reed National Military Medical Center åbnede i 2011 og er USA's største militærhospital.

Kilder: Walter Reed National Military Medical og NBC Washington

/ritzau/