FAKTA: Udfordringerne for Pakistans næste leder

Militant ekstremisme og befolkningsvækst er nogle af de udfordringer, som venter den nye leder af Pakistan.

Den tidligere pakistanske cricketstjerne Imran Khan udråber torsdag eftermiddag sig selv som vinder af onsdagens valg.

Der er endnu ikke kommet et officielt valgresultat. Modkandidaten, Shehbaz Sharif, rejste allerede kort efter valgstedernes lukning anklager om snyd.

Valgkommissionen har forklaret, at det endelige valgresultat er blevet forsinket på grund af tekniske problemer, og det er endnu uvist, hvornår det forventes at ligge klar.

Uanset hvem der vinder, står Pakistans kommende leder over for en række store udfordringer i landet. Her er et overblik over nogle af dem:

* Ekstremisme: Sikkerheden er blevet bedre i Pakistan over de senere år. Analytikere peger dog på, at man endnu ikke har løst problemet med militante ekstremister.

* Økonomi: Regeringen skal rette op på den økonomiske situation i landet, som blandt andet er påvirket negativt af højere oliepriser.

* Befolkningstilvækst: Befolkningen i Pakistan er femdoblet siden 1960 og har rundet 207 millioner mennesker. Analytikere påpeger, at landet kan løbe tør for vitale ressourcer - heriblandt drikkevand - hvis ikke der bliver gjort noget ved udviklingen.

* Vandmangel: Ifølge eksperter er Pakistan på randen af en miljømæssig katastrofe. Ifølge estimater vil vandmængden være på et særdeles kritisk niveau allerede i 2025.

* Militære forhold: Militæret i Pakistan er længe blevet set som en hindring for demokratisk udvikling, fordi det søger indflydelse og magt, selv når folket har talt.

Kilde: AFP.

/ritzau/